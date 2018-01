Uşak'ta Down Sendromlu Çocuklar Pasta Yaptı

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği üyeleri ve aşçılardan oluşan 6 kişilik ekip Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Down sendromlu çocuklarla birlikte pasta yaptılar. Uşak'ta böyle etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini söyleyen Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, her ay 1 defa böyle çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyledi.



Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği bu kez farklı bir etkinlikle özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu çocuklar için pasta yapma etkinliği düzenledi. Etkinliğe 25' yakın öğrenci öğretmen ve veliler katıldı.



Down sendromlu kardeşlerimizin hep yanlarında olacağız diyen Başkan Demir,"Her ay mutlaka down sendromlu kardeşlerimiz için farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Bugün pasta yapımını gerçekleştirdik. Bundan sonraki etkinliğimizde pizza yapacağız. Bir sonraki etkinliğimizde farklı konseptler yapacağız. Biz genellikle sektörle ilgili bilgiler aktarıyoruz ama bu gün burada düzenlediğimiz bu etkinliğimiz çok güzel oldu. Bu etkinlikle hem çocuklarımız hem de bizlerin yüzü güldü umuyorum bundan sonraki etkinliklerimiz daha geniş kapsamlı olacak" dedi.



Etkinlik sonrası Down sendromlu çocuklar yaptıkları pastaları katılımcılara ikram ettiler.



