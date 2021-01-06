Uşak'ta dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Uşak'ta dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

06.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:21
Uşak'ta dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uşak'ta aracını satmak isteyen kişileri, banka havalesini iptal ederek dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak'ta aracını satmak isteyen kişileri, banka havalesini iptal ederek dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Banaz ilçesinde yaşayan bir kişinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli H.G'nin mesai bitimine az bir süre kala yaptığı havaleyi, araç satış işlemi gerçekleşmesinin ardından iptal ettiğini belirledi.

H.G'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlıyı, satın aldığı arabayı Aydın'ın Çine ilçesinde satmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan H.G, Uşak'a getirildi. Yapılan incelemede H.G'nin 21 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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