Uşak'ta doğal gaz kesintisi nedeniyle ısıtıcı, odun ve kömür satan iş yerleri açık olacak
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Uşak'ta doğal gaz kesintisi nedeniyle ısıtıcı, odun ve kömür satan iş yerleri açık olacak

13.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:44
Uşak'ta doğal gaz kesintisi nedeniyle ısıtıcı, odun ve kömür satan iş yerleri açık olacak

Uşak'ta yaşanan doğal gaz kesintisi nedeniyle ısıtıcı, odun ve kömür satışı yapan işletmelerin saat 20.00'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Uşak'ta yaşanan doğal gaz kesintisi nedeniyle ısıtıcı, odun ve kömür satışı yapan işletmelerin saat 20.00'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan doğal gaz kesintisi sebebiyle ısıtıcı, odun ve kömür satışı yapan işletmelerin bugün saat 20.00'a kadar faaliyet gösterebilmesine valiliğimizce izin verilmiştir. Belirtilen saate kadar evlerinize en yakın ilgili işletmelere 1 kişi ile sınırlı olmak kaydıyla gidebilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Doğal gaz kesintisi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiğini hatırlatarak vatandaşlarımızdan bu süreci kendi evlerinde geçirmelerini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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