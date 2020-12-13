Uşak Belediyesi, hanelere kademeli olarak gaz verilmeye başlandığını duyurdu
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Uşak Belediyesi, hanelere kademeli olarak gaz verilmeye başlandığını duyurdu

13.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:59
Uşak Belediyesi, hanelere kademeli olarak gaz verilmeye başlandığını duyurdu

Uşak'ta sabah saatlerinde doğalgaz ana çelik hattında oluşan hasardan dolayı kentin bir çok yerinde doğalgaz kesilmişti.

Uşak'ta sabah saatlerinde doğalgaz ana çelik hattında oluşan hasardan dolayı kentin bir çok yerinde doğalgaz kesilmişti. Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesabından, hasarın onarım çalışmasının tamamlandığını ve hanelere kademeli olarak doğalgaz verildiğini duyurdu.

Uşak'ta sabah 11.00 saatlerinde çalışmalar sırasında doğalgaz ana hattında bir hasar meydana geldi. Oluşan hasar doğrultusunda kentin bir çok yerinde doğalgaz kesildi. Ekiplerin 10 saatlik çalışmalarının ardından Uşak Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından arızanın giderildiğini ve hanelere kademeli olarak doğalgaz verileceğini ifade etti. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Doğalgaz boru hattında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla hanelere kademeli olarak doğalgaz verilmeye başlanmıştır. En hızlı şekilde şehrin tamamına doğalgaz dağıtımı sağlanacaktır" denildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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