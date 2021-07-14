Uşak'ta devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Uşak'ta şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Uşak'tan Gediz istikametine ilerleyen A.K. (52) yönetimindeki 64 KV 213 plakalı otomobil, Beylerhan Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürüklenen otomobil alev aldı, yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.K. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık