Uşak'ta devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak'tan Gediz istikametine ilerleyen A.K. (52) yönetimindeki 64 KV 213 plakalı otomobil, Beylerhan Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürüklenen otomobil alev aldı, yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.K. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:46:57. #1.14#

title