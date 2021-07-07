Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Şehitli köyü Geçemek mevkisinde Emin Özünal yönetimindeki 64 AF 589 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücü Özünal, devrilen traktörün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özünal'ın cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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