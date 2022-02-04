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Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA, Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

EŞME, UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen K.Y. (23) yönetimindeki 35 ACT 299 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eşme-Kula kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Eşme, Uşak, Güncel, Haber

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