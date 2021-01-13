Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
13.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:34
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Yunus Dalban (57) yönetimindeki 27 AFA 793 plakalı tır, Akarca köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam sürdüğü belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlaması ile açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık