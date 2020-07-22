Uşak'ta devrilen tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
22.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:35
Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Dereli yönetimindeki 64 ER 926 plakalı tır, ilçeye bağlı Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Aynı yönde giden Süleyman Kurt'un kullandığı 26 UC 506 plakalı otomobil, devrilen tıra çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kurt, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA