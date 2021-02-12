Uşak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yola devrilen tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Zarif Günay yönetimindeki 64 LS 552 plakalı tanker, Uşak-Ankara kara yolunun Gedikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre gidiş ve geliş olmak üzere trafik tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal