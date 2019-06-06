Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Ayrancı'nın (69) kullandığı 42 FGN 81 plakalı otomobil Güllüköy yakınlarındaki Kavaklıdere mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye devrildi.
Sürücü Ayrancı, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Ali Baykal (45) yaralandı.
Baykal, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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