Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Ayrancı'nın (69) kullandığı 42 FGN 81 plakalı otomobil Güllüköy yakınlarındaki Kavaklıdere mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye devrildi.
Sürücü Ayrancı, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Ali Baykal (45) yaralandı.
Baykal, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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