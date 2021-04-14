Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erdal Boyraz (44) yönetimindeki 35 AR 3475 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak köyü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ayşe Boyraz (42), Ecem Boyraz (20) ve Gül Boyraz (5) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık