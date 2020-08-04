Uşak'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
04.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:08
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Erhan Kartal'ın (41) kullandığı 35 AS 0653 plakalı otomobil, Büyükoturak Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA