Uşak'ta devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı
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Uşak'ta devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

İlçeye bağlı 31 Ağustos Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda Hüseyin Özdemir (53) yönetimindeki 64 FM 685 plakalı ATV, kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Özdemir, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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