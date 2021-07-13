Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı

Uşak'ta kontrolü kaybolan araç, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Uşak'ta kontrolü kaybolan araç, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah erken saatlerde İzmir - Uşak karayolu üzerinde Yenişehir rampası yakınlarında meydana geldi. İddialara göre M.B. kontrolündeki 33 DUP 99 plakalı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişiyi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı