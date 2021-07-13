Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı

Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta kontrolü kaybolan araç, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Uşak'ta kontrolü kaybolan araç, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah erken saatlerde İzmir - Uşak karayolu üzerinde Yenişehir rampası yakınlarında meydana geldi. İddialara göre M.B. kontrolündeki 33 DUP 99 plakalı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişiyi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta devrilen araçta bulunan 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:09:56. #1.15#

title