Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

20.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:26
Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özkan (41) yönetimindeki 64 ER 703 plakalı tır, Köseler köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 21:26:25. #1.14#
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