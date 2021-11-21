Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta, derbi maçın ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından taraftar grupları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından taraftar grupları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Derbi maçının sona ermesi sonrasında Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'ta, iki taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmet Paşa Caddesi'nde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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