Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetlemeler devam ederken, atlı polisler de denetlemelere katıldı.

Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı

UŞAK - Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetlemeler devam ederken, atlı polisler de denetlemelere katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında denetimler Uşak'ta hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde bir çok noktada denetleme noktaları kurularak yaya ve araçlı vatandaşların izin belgeleri sorgulanıyor. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlara ise İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerekli işlemleri yaptı. Öte yandan kısıtlamalara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden Atlı Polis Timleri de katıldı.

Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Prens Harry Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Ünal Aysal Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta denetimlere atlı polisler katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 18:53:53. #1.15#

title