Son dakika haber | - Uşak'ta denetimler başladı

Edinilen son dakika haberine göre - Uşak'ta denetimler başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

- Uşak'ta denetimler başladı

UŞAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Uşak'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasıyla birlikte saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Uşak'ta çeşitli bölgelerde denetlemeler başladı. Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini göstererek yoluna devam etti. Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Polis ve bekçi ekiplerince düzenlenen denetimler, kent genelinde kısıtlamalar süresince devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı