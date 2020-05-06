Uşak'ta dehşet anları kamerada
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Uşak'ta dehşet anları kamerada

Uşak'ta dehşet anları kamerada
06.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:42

Uşak'ta dehşet anları kamerada Bisiklet üzerindeki iki genç, otomobilin altında girdi Uşak'ta 2 genç bindikleri bisiklet ile otomobilin altına girdi.

Uşak'ta dehşet anları kamerada

Bisiklet üzerindeki iki genç, otomobilin altında girdi

UŞAK - Uşak'ta 2 genç bindikleri bisiklet ile otomobilin altına girdi. 13 yaşındaki bisiklet sürücüsü, arkadaşının yardımı ile aracın altından sürünerek çıktı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, otomobil sürücüsünün ise olayı şoku ile bir süre araçtan çıkamadığı gözlendi.

Kaza Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan olayda, H.A., ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı bindikleri bisiklet ile yokuş aşağı inerken S.D., idaresindeki 20 F 8818 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan H.A., aracın altına girerken, arkadaşı ise yere düştü. H.A.'nın aracın altında olduğunu gören arkadaşı hemen yardımına koştu. Yaralanan H.A., bir süre aracın altında debelendikten sonra arkadaşının da yardımı ile sürünerek aracın altından çıktı. Aracın altına yan taraftan giren genç arkasından güçlükle çıktı. Bu sırada şoka giren sürücü S.D., ise belli bir süre araçtan çıkamadı. Sonrasında ise çevredekiler yardıma gelerek kafasından yaralanan H.A.'ya yardım etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan H.A., tedavi altına alınırken, otomobilin altına giren ev şans eseri hayatta kalan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta dehşet anları kamerada

Kaynak: İHA

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