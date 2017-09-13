Uşak'ta Defineci Operasyonu

Uşak'ta jandarma SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan kişilere suçüstü baskın yaptı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.



Uşak'ın Banaz ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Banaz'ın Derbent köyü sınırları içerisinde 1. Derece SİT alanı içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi yapılan operasyonda suçüstü yakalandı. Jandarma kaçak kazıda kullanılan birçok alete de el koydu.



Olayda gözaltına alınan A.Ç.,V.N., B.Ç., Y.E., Ş.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - UŞAK