Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı - Haberler
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Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde sokak köpeğini çöp konteynerine atarak darbettiği ve üzerine taş koyduğu iddiasıyla yakalanan kişi, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde sokak köpeğini çöp konteynerine atarak darbettiği ve üzerine taş koyduğu iddiasıyla yakalanan kişi, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Elvanlar Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde büyük taş parçalarının altında sıkışmış halde sokak köpeği bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekip, çöp konteynerinin içerisinde yaralı halde bulunan sokak köpeğini çıkarttı. Yapılan araştırma sonucu konteynerin yakınındaki müstakil evde ikamet eden M.Y. (72), gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan M.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1500 lira para cezası uygulandı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, karın ve kulak bölgesinden yaralandığı belirlenen hayvanı veterinere götürdü.

Ekipler, M.Y'nin konteynerin içine bir cisimle vurduğu ve taş parçaları attığına ilişkin cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

M.Y'nin ifadesinde böyle bir olayı gerçekleştirmediğini, evinden hiç çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi yapılan sokak köpeği, polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, bahçede kendisi için yapılan kulübeye yerleştirildi.

Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

Uşak'ta çöpe attığı köpeği darbettiği iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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