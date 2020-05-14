Uşak'ta çocuklar günler sonra sokaktaydı Uşak'ta çocuklar günler sonra sokaktaydıUŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün ilk kez sokağa çıktı.

Uşak'ta çocuklar günler sonra sokaktaydı

UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün ilk kez sokağa çıktı. Uşak'taki parklara akın eden çocuklar, uzun zaman sonra güneşli havanın tadını oyunlar oynayarak çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günü gerçekleşen sokak izninin ardından bugün de çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Uşak'ta 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti. Parkta arkadaşlarıyla buluşan çocuklar bol bol oyun oynarken, kimi çocuklar bisikletleriyle tur attı, kimileri de top oyunları oynadı. Uzun zaman sonra arkadaşlarıyla top oynayabildiği için çok mutlu olduğunu belirten 13 yaşındaki Kerem Güngör, "4 saatliğine de olsa dışarıda olmak güzel" dedi. 14 yaşındaki Pervane Gayummi de "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. 2 aydan beri evden çıkmıyorduk. İyi geldi. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum. Zaten arkadaşlarım da az gelecek, yakar top oynamak istiyorum" diye konuştu.

Dışarı çıkıp temiz hava alabildikleri için çok mutlu olduğunu belirten 11 yaşındaki Berra Akbaş da, "Güneşli güzel bir hava var. Kardeşlerimle oyun oynayarak bu güzel havayı değerlendirmek istiyoruz. Bol bol güneş alıp, D vitamini depoluyoruz. Kendimizi böyle daha iyi hissediyoruz çünkü, evde oldukça fazla canımız sıkılmıştı. Biraz da yürüyüş yapıp, sürenin sonunda eve döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA