Uşak'ta cinayetten aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Uşak'ta "kasten adam öldürme" suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Uşak'ta "kasten adam öldürme" suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki otomobil, Uşak-Ankara kara yolunda durduruldu. 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen otomobillerdeki 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.A'nın başkasının adına düzenlenmiş bir kimliği kullandığı ve "kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık