Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangıda buğday ekili tarlalar zarar gördü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangıda buğday ekili tarlalar zarar gördü.

İslam Mahallesi, Belediye Canlı Hayvan Pazarı yanında buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çevredeki bahçelere de sıçrayan yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın yaklaşık 70 dekar alana zarar verdi.

Öte yandan yanan tarlanın yakınındaki bağ evinin bahçesindeki kümeste bulunan civcivlerin telef olduğu öğrenildi.

Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:36:09. #1.15#

title