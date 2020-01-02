Uşak'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde çıkan yangında bir evde büyük çaplı hasar oluştu.
02.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:36
Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde çıkan yangında bir evde büyük çaplı hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Elmalıdere Mahallesi Üçüncü Gözde Sokak'ta Mustafa İçkeçen'e ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evi sararken olay yerine gelen Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA