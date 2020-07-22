Uşak'ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü Uşak'ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü Uşak'ta meydana gelen aniz yangını meydana geldi.

Uşak'ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen aniz yangını meydana geldi. Şiddetli rüzgar etkisiyle hızla büyüdü. 100 hektar alana zarar veren yangın itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda etkisiz hale getirildi.

Yangın, Banaz'da Haliyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı önceden hasatı yapılan tarla alev aldı. Kısa sürede şiddetli rüzgar ile büyüyen alevleri çevredeki vatandaşlar fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Verilen ihbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle çevredeki ev ve çiftlikleri tehdit eden yangın ekiplerin yaklaşık olarak 4 saatlik titiz çalışması sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık olarak 100 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA