Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
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Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

- Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor Uşak'ta tarım ve meşelik alanda çıkan yangına, havadan müdahale ediliyor.

- Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

UŞAK - Uşak'ta tarım ve meşelik alanda çıkan yangına, havadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü yakınların henüz bilinmeyen sebepten tarım arazisi ve meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Geniş alanda devam eden yangına, helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
Uşak'ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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