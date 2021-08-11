Son dakika... Uşak'ın Ulubey ilçesinde yangın

Son dakika haber: Yangını söndürme çalışmaları Yangına havadan müdahale UŞAK - Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarım arazileri ve meşelik alanlarda başlayarak geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.