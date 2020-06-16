Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
Uşak'ta jandarma ve polisin ortak operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.
16.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:53
Uşak'ta jandarma ve polisin ortak operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Toplam 38 ekip, 147 personelin katılımıyla 75 adrese düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 kişi gözaltına alındı.
Bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA