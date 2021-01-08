Uşak'ta cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında
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Uşak'ta cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında

08.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:02
Uşak'ta cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında

Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir için teknik servise bırakılan cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir için teknik servise bırakılan cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki teknik servise getirilen cep telefonu, tamir için bırakıldığı masanın üzerinde patladı.

Çevredekilerin korku yaşadığı patlama sonucu çevredeki bazı eşya alev aldı.

İş yeri sahibi Ahmet Ünal, gazetecilere batarya arızası tespit ettikleri telefonun patladığını belirterek, "Tamir etmek için masaya bıraktığımız telefon aniden patladı ve rafta bulunan aksesuarlara sıçradı. Panik olmamıza rağmen yangını büyümeden söndürdük." dedi.

Cep telefonu kullanıcılarına uyarıda bulunan Ünal, telefonların gereğinden fazla şarjda bırakılmaması, cihazın bataryasında şişme fark edilmesi durumunda teknik servise başvurulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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