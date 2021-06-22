Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, demir boruların içerisine gizlenmiş 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uşak'ta şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, demir boruların içerisine gizlenmiş 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Uşak kara yolundaki polis uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.

Narkotik köpeği, otobüsün bagajında bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 4 demir boruya tepki verdi.

Uçları kesilerek açılan boruların içinden poşetlere sarılmış 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Yolculardan, boruların sahipleri olduğu belirlenen Y.A. ile A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi
Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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