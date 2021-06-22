Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, demir boruların içerisine gizlenmiş 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uşak'ta şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada, demir boruların içerisine gizlenmiş 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Uşak kara yolundaki polis uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.

Narkotik köpeği, otobüsün bagajında bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 4 demir boruya tepki verdi.

Uçları kesilerek açılan boruların içinden poşetlere sarılmış 3 kilo 913 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Yolculardan, boruların sahipleri olduğu belirlenen Y.A. ile A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık