Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir tırda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir tırda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.
Tırın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı