Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
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Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir tırda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir tırda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.

Tırın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu
Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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