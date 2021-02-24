Uşak'ta bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
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Uşak'ta bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

24.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:44
Uşak'ta bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Uşak'ta durdurulan bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta durdurulan bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir tır durduruldu.

Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, tırın dorsesinde çuvalların içerisine gizlenmiş 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü R.A. (55) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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