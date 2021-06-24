Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu
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Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu

Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisine rastlandı.

Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisine rastlandı.

Merkeze bağlı Ortaköy'de tarlaya giden bir vatandaş, köy yakınlarındaki arazi yolunda bir tarlanın kenarında patlamamış top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.

Eski olduğu belirtilen top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu
Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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