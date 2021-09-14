Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 1462 uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu niteliğindeki 1462 hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri taşıyan otomobil, kent merkezinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu niteliğindeki 1462 hap ile ruhsatsız tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.