Uşak'ta bir otomobilde kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta bir otomobilde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir otomobilde kaçak içki ve sigara ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan otomobilde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 263 teneke kutu içki ile 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan otomobilde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 263 teneke kutu içki ile 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada, 263 teneke kutu kaçak içki ve 230 paket kaçak sigara bulundu.

Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title