Uşak'ta bir otomobilde kaçak içki ve sigara ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan otomobilde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 263 teneke kutu içki ile 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada, 263 teneke kutu kaçak içki ve 230 paket kaçak sigara bulundu.

Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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