Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

İki poşette 1 kilo 300 gram metamfetamin bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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