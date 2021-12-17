Bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.
İki poşette 1 kilo 300 gram metamfetamin bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.