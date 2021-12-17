Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta düzenlenen kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilodan fazla metamfetamin ele geçirildi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta düzenlenen kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilodan fazla metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi ekiplerce gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında 1 kilo 300 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Araçta olan 2 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Uşak'ta 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

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