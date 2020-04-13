Uşak'ta bir köy karantinaya alındı Uşak'ta merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Uşak'ta merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlyaslı köyünün karantina altına alındığı duyuruldu.

Karantinanın, ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği belirtilen açıklamada köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA