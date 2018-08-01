Uşak'ta Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Uşak'ta yalnız yaşayan Hulusi Ender Türker, evinde ölü bulundu.
Uşak'ta yalnız yaşayan Hulusi Ender Türker, evinde ölü bulundu.
Bir süredir kendisinden haber alamayan Türker'i (60) merak eden yakınları, Cumhuriyet Mahallesi Çolakoğlu Sitesi'ndeki evine çilingir yardımıyla girdi.
Türker'in hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türker'in öldüğünü belirledi.
Türker'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığına gönderildi.