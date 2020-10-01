Uşak'ta bir kişi elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu öldü
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Uşak'ta bir kişi elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu öldü

01.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:14
Uşak'ta bir kişi elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu öldü

Uşak'ta 77 yaşındaki yaşlı adam elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak'ta 77 yaşındaki yaşlı adam elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaşbelen köyünde yaşayan Ali Osman Akkaya (77), evinde merdivenlerden indiği sırada elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkaya'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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