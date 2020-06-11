Uşak'ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uşak'ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı

Uşak'ta psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen bir kişi, av tüfeğiyle iki bekçi, bir polis ile olay yerindeki iki kişiyi yaraladı.

Uşak'ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı
11.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:37

Uşak'ta psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen bir kişi, av tüfeğiyle iki bekçi, bir polis ile olay yerindeki iki kişiyi yaraladı.

İstasyon Mahallesi'nde oturan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen İ.S'nin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri yönlendirildi. Bu sırada elinde av tüfeği bulunan İ.S, kendisine müdahale etmek üzere yaklaşmaya çalışan 2 bekçi ve 1 polis memuru ile çevrede bulunan 2 kişiyi ateş açarak yaraladı.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Tüfeğiyle teslim olan İ.S. gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı Haber
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Yasmin Erbil Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Ankara Antalya Haziran
Şu an buradasınız: Uşak'ta bir kişi, av tüfeğiyle ikisi bekçi biri polis 5 kişiyi yaraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 22:49:43. #1.14#
title