Uşak'ta bir iş yerinde 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Uşak'ta bir iş yerinde 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerinde 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği tespit edilen 24 cep telefonu ele geçirildi.

Uşak'ta cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği tespit edilen 24 cep telefonu ele geçirildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde cep telefonu tamiri yapan bir iş yerinde kaçak yollarla yurt dışından getirilen telefonların satıldığı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, kaçak yollarla getirildiği belirlenen 24 cep telefonu ve bu telefonlara ait bataryalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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