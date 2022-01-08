Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kabloların çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerinin tespit eden ekipler, fabrikadan çalınan kabloların bir hurdacıya satıldığını belirledi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan G.U, M.A. ve B.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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