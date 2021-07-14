Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu

Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu bir evde hasar oluştu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu bir evde hasar oluştu.

31 Ağustos Mahallesi Karanfil Sokak'ta Murat Keylan'a ait evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan ve yara almadan kurtulan Keylan, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekibinin incelemesinde patlamanın mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

Patlama sonucu bazı kapı ve pencerelerinin söküldüğü gözlenen evde hasar oluştu.

Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu
Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu
Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu
Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
Pakistan'da meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Zeynep Bastık Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta bir evde tüpten sızan gazın patlaması sonucu hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:11:17. #1.16#

title