Uşak'ta bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Derbent köyündeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 7 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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