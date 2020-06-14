Uşak'ta bir evde çıkan yangında hasar oluştu
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Uşak'ta bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Uşak'ta bir evde çıkan yangında hasar oluştu
14.06.2020 04:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 04:56

Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi 1. Buğday Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin yanındaki iki katlı apartmanın balkon kısmında bulunan kombiye de yangının sıçraması üzerine doğal gaz ekiplerince önlem alındı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahibi İsmigül Alkaya ile torununun yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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