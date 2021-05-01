Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi, ürünleri internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi, ürünleri internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ünalan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada işlemeli 73 kılıç, 72 av bıçağı, 18 çakı, çeşitli türlerde 63 bıçak, 3 satır ve 2 balta ele geçirildi.

Ürünleri sosyal medya ve internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Eda Ece Müge Anlı Feyza Aktan Burak Sergen
Spor Diego Muslera Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:47:36. #1.15#

title