Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Haberler
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Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçede bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evdeki 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada 6,5 kilo esrar, 35 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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