Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçede bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda evdeki 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada 6,5 kilo esrar, 35 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri